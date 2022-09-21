足球｜37歲C朗未言退　欲參與兩年後歐國盃　般奴否認合作影響發揮 (18:25)

C朗今季在曼聯多場重要賽事退居後備，狀態有下滑迹象，當各界預計今年底舉行的卡塔爾世界盃，將是這名37歲球星為葡萄牙隊參與的最後一項大賽決賽周時，他在頒獎禮領取國際賽史上神射手獎項時表示，還想參加兩年後的歐國盃決賽周，「我為獲得這殊榮感到自豪，這是漫長道路，我想藉今次機會說一說，我的旅程還未結束，我希望為國家隊踢多幾年，自覺與年輕球員一樣，仍然充滿動力和雄心。我想參加今屆世界盃和下屆歐國盃決賽周」。37歲的C朗累積為葡軍攻入117球，是國際賽入球紀錄保持者。葡萄牙隊緊接賽事為下周日出戰歐洲國家聯賽，在A2組作客對捷克隊。

此外，C朗同鄉兼曼聯隊友般奴費南迪斯，為曼聯上陣首53場賽事，射入29球及交出19次助攻，但C朗重返曼聯後，般奴上陣40場僅入8球及貢獻7次助攻。這名28歲中場近日受訪時，否認上季表現下滑與C朗有關，「我上季大部分助攻都是給C朗，我上季數據的確不好，但C朗來到後我也曾兩次射失12碼，我不能怪他取代我主射，在國家隊同時在陣時我也試過入球，所以只是我上季在球會未能踢出最好狀態」。對於被指在比賽時有太多負面身體語言怪責隊友，他解釋：「如果隊友傳失球我是會生氣，這情况也很正常，但我從來不是惡意謾罵。我只是用手勢示意要球，或告訴隊友將球傳到那裏」。

他又解釋上季曼聯成績欠佳，不能全怪看守領隊蘭歷克，「上季士氣很差，很難擺脫狀况，蘭歷克已盡力，只是他的理念並不適合由（前帥）蘇斯克查建構的曼聯」。至於現任主帥坦夏格，般奴讚揚對方為球隊帶來紀律性。

其他報道：F1︱明年賽程達破紀錄24站 中國闊別3年再辦 賭城站周六上演

其他報道：歐國盃｜歐洲足協禁俄參加2024歐國盃 烏克蘭主帥稱殺敵遭罰款