F1︱明年賽程達破紀錄24站　中國闊別3年再辦　賭城站周六上演 (17:30)

明年F1賽季將按近年傳統，3月於巴林揭幕，11月底於阿布札比作結，新增卡塔爾及拉斯維加斯兩站後，將有24站。尾二一場的「賭城」站，在官方文件中標註賽道需審批後才能作實，至於在上海國際賽車場舉行的中國站據報要視乎內地入境檢疫政策，同樣存在變數。至於其他明顯改動，則包括阿塞拜疆站提前1個月，比利時站改至暑假前，英國站與奧地利站次序倒轉。有車迷不滿F1賽會未有兌現推動可持續發展的承諾，整合美洲及亞洲分站賽程，減少各隊運輸及飛行距離。

明年各隊車手陣容料未來數周全部有定案，其中仍有空缺的阿爾派車隊，昨起在匈牙利安排車手測試，由自家青訓小將積杜漢、威廉士後備車手迪菲斯及前愛快羅密歐車手祖雲拿斯輪流駕駛今年戰車。歐陸傳媒指上周替威廉士出賽取分的迪菲斯，明年伙拍阿爾派現任車手奧干的呼聲高，杜漢則可能於威廉士落班，取代拉迪菲。至於哈斯車隊據報心儀前雷諾車手的侯根保，多於留用米克舒密加。

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