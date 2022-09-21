網球｜費達拿慨嘆傷患迫使停下腳步　冀最後探戈伙拿度戰雙打 (20:14)

費達拿球員生涯共奪20座大滿貫，並且曾破天荒連續237周高踞世界一哥之位，惟已年屆41歲的他，近年飽受傷患困擾難復當年勇，自去夏出戰溫布頓錦標賽後一直養傷至今，終在上周宣布戰畢本周五展開的利華盃後退役。他今受訪時表示：「作為一個熱愛網球的運動員，我當然希望一直打下去，但過去3年是難熬的，傷患不斷困擾着我。原本我希望在今年的溫布頓復出，可惜經醫生判斷後事與願遺，這亦令我明白是時候到此為止了。」不過，他表明掛拍後仍會參與網球相關的工作，「因它造就了我的人生」。

利華盃將於本周五於倫敦舉行，當代男子網壇「四大天王」費達拿、拿度、佐高域及梅利均悉數代表歐洲隊出戰世界隊，亦是4人近年難得同場參賽。將迎球員生涯終極戰的費達拿，透露「可能會與拿度合作出戰雙打，這將是夢想成真」。

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