歐國盃｜歐洲足協禁俄參加2024歐國盃　烏克蘭主帥稱殺敵遭罰款 (16:48)

歐洲足協（UEFA）昨（20日）證實，俄羅斯隊將因該國入侵烏克蘭，無緣參戰2024年歐洲國家盃，惟被指支持俄軍事行動的白俄羅斯，則不在此限。
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歐洲足協昨公布2024年歐國盃外圍賽抽籤安排，同時證實俄羅斯隊將被禁出戰，相關決定在今年7月亦獲國際體育仲裁法庭（CAS）批准，意味俄羅斯隊將繼今年11月的卡塔爾世界盃後，再度缺席大賽。歐國盃外圍賽將於下月9日於德國法蘭克福抽籤，除東道主德國外，包括白俄羅斯隊等其餘53隊將分成10組比賽，其中3組將有6支球隊參賽，其餘7組將各有5隊。
另外，俄羅斯足總早前就烏克蘭隊主帥柏拉哥夫的「殺敵論」去信UEFA，投訴對方違反中立原則，並要求當局跟進。柏拉哥夫今年4月受訪時，稱若敵人入侵基輔將保家衛國，並會以武器「拿下2至3名敵人」。烏克蘭足總主席在社交網證實，UEFA已就柏拉哥夫的言論作警告並罰款，並稱「烏克蘭足協欣然支付罰款」，指俄方的行動是「干擾我們備戰歐洲國家聯賽」，形容俄羅斯隊無緣2024年歐國盃是「光榮」。
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