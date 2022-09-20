甲一籃球｜荷利菲特初登場獻「雙雙」　領滿貫大勝永倫勢取常規賽冠軍 (23:10)

荷利菲特2019至20年曾效力東方龍獅，惟當時這名身高2米11的美籍中鋒只於東南亞職業籃球聯賽上陣，直至今日才於甲一初次登場。荷利菲德甫開賽便展現在禁區的優勢接連入球，加上何倚富單節射入3球三分，首節領先25：20。

滿貫次節繼續大灑「三分雨」，張偉康、歐陽維江和蔡再懃合力射入4球，曾將優勢擴至17分。「黃金戰士」則有梁民熊扮演奇兵，他在此節轟入3球三分，並接應賀斯福妙傳上籃，個人豪取11分，助永倫半場追至38：46。

梁民熊在下半場繼續領軍力追，曾助永倫將分差縮窄至4分，不過荷利菲特在禁區牽制力強，全場交出21分20籃板，而蔡再懃、何倚富和歐陽維江亦貢獻雙位數得分，終助球隊以21分優勢勝出。

滿貫暫以7勝1負得15分，若周四（22日）能在最後一場常規賽擊敗飛鷹，即可以常規賽首名直入季後賽4強。至於永倫今仗落敗後，以6勝2負得14分，勢將跌入附加賽爭季後賽4強資格。

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