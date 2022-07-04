網球｜大坂直美亮相東京戰泛太平洋賽　首圈藉對手傷退過關　稱今年起跌助自己成長 (21:24)

4座大滿貫得主的大坂直美，今年表現低迷，除了在邁阿密公開賽奪得女單亞軍外，其餘大部分賽事均早早出局，其中近兩項大滿貫的法網及美網更於首圈止步。24歲的她今於東京舉行的泛太平洋公開賽首圈面對澳洲籍球手莎維莉，首盤領先1局下便藉對手因傷退賽晉級16強，終止4連敗頹勢，亦是她自8月初以來首勝。

曾登上世界排名第一的她，目前世界排名跌至第48位，大坂直美賽前直言：「今年對我來說絕非理想的賽季，當中經歷了不少起跌，就像人生一樣，我在這過程中亦成長了不少。不過，總體來說我很滿意目前自己的狀態，尤其在心理上，有平靜及安定的心境，有助我擁有信心站在球場上。」

同日舉行的韓國公開賽，前法網冠軍的奧地利好手奧斯達賓高，在女單首圈以盤數2：1擊敗東道主球手鄭寶英晉級。

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