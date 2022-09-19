英超︱曼聯傳12職球員食物中毒　白禮頓聘薩克達前帥迪施比領軍 (20:03)

事發於曼聯在英國時間上周四作客舒列夫的翌日，共有12名職球員懷疑食物中毒，部分球員更因此缺練，但之後一天卻已復操，並可向所屬國家隊報道，備戰即將來臨的國際賽檔期。「紅魔」未有透露「中招」球員是誰，亦不知知涉事者是在摩爾多瓦抑或在回程的私人飛機上出事。

另外，英超「四哥」白禮頓宣布與43歲的意大利籍教練迪施比簽約4年，「地標」領軍將是本周展開的國際檔期結束後，於10月1日聯賽重開作客利物浦。據報他的年薪約200萬鎊（約1800萬港元）。他球員時代出身於AC米蘭青訓，司職進攻中場的他曾效力的最出名球隊是拿玻里。他掛靴後曾領軍的著名球隊有巴勒莫、薩斯索羅和薩克達，曾帶領後者去年奪得烏克蘭超級盃，卻因烏克蘭在2月尾被俄羅斯侵略，於7月決定離隊。

此外，今夏由白禮頓轉會愛華頓的前鋒馬奧比，前晚英超第2次上陣迎戰韋斯咸便一箭定江山，令球隊得以開齋，賽後獲領隊林柏特稱讚是一個英超級射手。至於英超包尾的李斯特城領隊羅渣士雖帥位高危但仍在位，據報是由於他仍有3年合約，若被革職便可獲1000萬鎊（約8900萬港元）賠償。

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