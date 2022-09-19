港足｜陳肇鈞冀足球重新聯繫球迷 謝家強稱無法拒絕代表隊徵召 (22:38)

陳肇鈞及謝家強同樣今夏約滿傑志回復自由身，其中陳肇鈞曾隨東方龍獅跟操及友賽，最終因條件不合未能加盟。這名上月滿30歲的港將透露，獲港足主帥安達臣協助到不同球會跟操，「他（安達臣）幫了我很多，最近見他甚至比見父親還要多，為了我可繼續參與港足比賽，安排我到香港U23跟操數周，加上有踢數場友賽，狀態完全不成問題」。他稱現會專注為港足備戰，前景之後再作打算，亦期待再次主場比賽，「近年港足都是作客出賽，現場支持的球迷一隻手數得哂，感覺與球迷距離拉遠了，現在『自己人』終於有主場比賽，希望球迷齊心入場撐，用足球聯繫回大家」。

謝家強透露這段時間有健身保持體能，特意從英國飛返香港比賽，因「無法拒絕」代表隊徵召，「有些人沒合約在身會選擇不踢，但我總是想代表香港」。他稱在國際賽周後將會返回英國與家人相聚，另透露正獲數間亞洲球會招手，期望盡快有定案。安達臣稱謝家強在此前港足比賽表現很好，因此繼續信任對方。

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