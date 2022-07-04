港足︱港足開操備戰鬥緬甸 安達臣籲球迷入場支持 解釋點兵僅一新面孔原因 (20:46)

港足主教練安達臣在今日記者會上表示， 期待已久終於有港足主場賽事，對將首次在香港領軍出賽不會構成壓力，「我們接近3年沒有主場賽事， 球隊會延續進取踢法，不止是球員反映，我在街上遇到不少球迷時， 也聽到很喜歡我們的踢法，這對我和球員都很正面。我希望周六在香 港大球場會有很多球迷支持，球隊亦會盡力用好表現報答觀眾」。 今次41內兩場友賽均鬥緬甸隊，雖周三晚首仗為閉門， 但安達臣稱兩仗均為國際A級賽，會盡力爭兩戰全勝。

港足昨晚公布的25人決選名單中， 除了傑志兩名入籍兵艾里奧及艾力士重返港隊， 還有東方龍獅23歲閘衛亞歷斯祖首獲大港腳徵召。兩名仍未落班的 中場陳肇鈞及中堅謝家強也有入選。不過今日操練只有24人出席， 中場黃威因病缺席，安達臣稱對方應可趕及歸隊訓練，但或未能趕及 首仗上陣，不過仍有機會周六候命。

據悉安達臣在初選名單中，有安永佳、茹子楠、陳俊樂、勞烈斯、 梁諾恆及李毅凱這6名在中國聯賽落班的港腳， 以及未落班的入籍前鋒辛祖，最終在決選悉數榜上無名。 安達臣稱今次不想再多談為何未能徵召中國聯賽港將， 但承認不解中國聯賽於國際周期間仍舉行，相關球員難以歸隊， 但相信明年3月國際賽期較大機會能徵召他們，「 安永佳在此前兩項亞洲賽都是港隊重要球員，現在需要找一些射手， 所以有艾力士歸隊，還有孫銘謙在陣」。他補充， 在茹子楠未能歸隊，加上徐宏傑有輕傷，故徵召同任右閘的亞歷斯祖 作替補，「我一直有跟進他在東方訓練和之前比賽的表現」。

至於今次名單只有亞歷斯祖一名新面孔，安達臣明言，現階段未見有 其他球員比這批大港腳更值得入選，「今季每場港超賽事我都有看， 但暫時看不到這班球員以外，有其他球員有入選港足的能力」。

亞歷斯祖則笑言，自己也是昨晚才知悉入選和跟主帥溝通， 承認對此感驚喜，會把握機會爭取表現，並不擔心跟大港腳的默契， 「我在香港聯賽踢了4季，我頗了解這班港隊成員」。艾里奧及 艾力士首次參與安達臣帶領的訓練後， 艾里奧承認訓練強度比此前在港足時高得多， 在首日訓練不易適應，惟高興相隔逾一年能再次代表港足。

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