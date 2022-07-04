西甲︱皇馬打吡戰險勝　馬體會球迷種族歧視雲尼斯奧斯　久保建英再助攻皇蘇連捷 (18:14)

皇馬射手賓施馬是役續缺陣，但近仗頂替他的洛迪高高斯，於18分鐘半窩利勁射開紀錄後，亦策動費達歷高華維迪補中一球的攻勢，助球隊半場領先兩球。馬體會前鋒基沙文本季首次正選，末段助攻馬里奧靴莫素破蛋，但後者補時兩黃一紅被逐，未能助馬體會搶回分數。「床單軍」賽後跌至西甲第7，開季六連勝的皇馬則繼續高踞榜首。

馬體會球迷賽前在場外向皇馬隊巴高呼「雲尼斯奧斯是隻猴子」，以諷刺其受爭議的入球慶祝舞蹈。而雲尼斯奧斯是役多次左路發難，包括在華維迪補中一球的攻勢先射中柱，未能表演森巴舞，但就賽後上載與同鄉洛迪高入球慶祝的跳舞照片寫道，「按你的想法起舞」，又指馬德里繼續由皇馬統領。

貝迪斯則憑新晉西班牙國腳保查艾利斯亞斯梅開二度，主場2：1險勝基羅納，在開季只曾不敵皇馬下續排第3。皇家蘇斯達則憑久保建英拍甩對手門將腳下球助攻，主場以2：1擊退愛斯賓奴。久保建英上周中在歐霸亦曾獻助攻，令皇蘇主場以2：1險勝奧摩尼亞。西維爾亦有新兵艾斯高妙傳隊友先開紀錄，但遭維拉利爾換邊後逼和1：1。

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