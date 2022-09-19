歐籃賽｜靴南高美斯兄弟合轟41分　西班牙挫法國四度奪冠 (16:45)

西班牙隊晉級過程中，淘汰賽三戰皆在半場落後下反勝對手。然而「狂牛」此戰不敢怠慢，首節已經確立9分優勢；效力NBA多倫多速龍的桑祖靴南高美斯次節大灑「三分雨」，單節怒轟6球三分球，助球隊一度拉開21分差距；法國隊該節尾段打出一波11：0攻勢及時止血，但半場仍以37：47落後。

由NBA星級中鋒高拔領銜的法國隊，換邊後續傾力反撲，曾追近至46：49。不過，西班牙隊第3節中段再把比分拋離到雙位數，其中美裔歸化後衛羅倫素布朗全場貢獻14分及11次助攻，今屆第2次取得「雙雙」。法國隊有紐約人後衛科尼亞攻入23分，惟無力扭轉敗局。西班牙隊以12分優勢拿下勝仗，13年內第4度封王，並成為前蘇聯及南斯拉夫以外，歐籃賽奪冠次數最多的國家。法國隊則繼去年東京奧運後，連續兩大賽決賽飲恨。

本仗交出14分、8個籃板的韋利靴南高美斯，賽後從名宿「德國槍」魯域斯基手中接過MVP獎項。這名新奧爾良塘鵝中鋒今屆場均上陣21.7分鐘下，平均貢獻17.2分、6.9個籃板。他亦與隊友羅倫素布朗雙雙入選賽事明星隊，其餘入選的包括法國隊的高拔、德國隊的舒路達，以及希臘隊「字母哥」安迪度高安普；斯洛文尼亞隊球星盧卡當錫則意外落選。

此外，德國隊在頭場的季軍戰憑祖漢斯禾治文攻入14分，以及交出9個助攻，以82：69擊敗波蘭隊摘季，創近15年來最佳成績。

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