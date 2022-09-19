乒乓球︱港隊月底征世界團體賽　總教練冀女隊較東奧銅牌進步 (15:45)

世界乒乓球團體錦標賽自2018年後再次舉行，賽事受疫情影響，將以閉環形式舉行；參賽球隊將先進行小組賽，爭取前兩名出線16強淘汰賽。港隊將派出5男（黃鎮廷、林兆恒、吳柏男、李漢銘、姚鈞濤），以及5女（李皓晴、杜凱琹、蘇慧音、朱成竹、吳詠琳）參賽。

港隊今早（19日）以視像形式舉行記者會，總教練陳江華表示港隊上周開始閉門集訓，希望球員能夠集中精神，調整心態應付比賽。他亦對於以李皓晴、杜凱琹及蘇慧音為主的女隊充滿期望，爭取突破上屆季軍的成績：「雖然疫情令備戰情况不夠完美，但我們的目標沒有改變，希望男隊打入前8名，女隊爭奪獎牌。」

「大師姐」李皓晴表示，過往佳績不會成為包袱，「團隊在東京奧運後，凝聚力及信心都有增強，但每次比賽完結後都是新的開始。奧運獎牌不會成為我們的包袱，我們今次會放開打、盡力打出最好表現」，杜凱琹盼今次比賽能延續奧運的心態，團結並打出拼勁。蘇慧音曾於2016及18年代表港隊出戰團體世界賽，她亦期待與隊友再次並肩作戰。

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