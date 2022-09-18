港足｜港足友賽緬甸隊決選25人出爐 重召艾里奧艾力士 首選亞歷斯祖 (22:38)

港足將於未來一周兩鬥緬甸隊，先是周三在旺角大球場閉門作賽，緊接周六於香港大球場開放觀眾入場舉行，兩仗均在晚上8時開賽。

港足主教練安達臣今次決選名單，基本沿用出線亞洲盃外圍賽及征戰東亞盃的陣容，傑志兩名入籍兵艾里奧及艾力士重返港足。今季重返東方的閘衛亞歷斯祖則首次入選大港腳。

此外，有兩名仍未落班的港腳仍有入選，包括中場陳肇鈞和最近已返港的入籍中堅謝家強；至於6名在中國聯賽落班的港腳，包括安永佳、茹子楠、陳俊樂、梁諾恆、勞烈斯及李毅凱，則榜上無名。港足戰畢兩場友賽後，本月25日至下月1日會繼續召集球員集訓。

港足友賽25人決選名單

門將：葉鴻輝（東方龍獅）、保羅（傑志）、伍瑋謙（冠忠南區）

後衛：艾里奧、羅梓駿（傑志）、亞歷斯祖、黃梓浩、梁冠聰（東方龍獅）、余煒廉、徐宏傑、馮慶燁（理文）、謝家強

中場：胡晉銘（東方龍獅）、鄭展龍、黃洋（傑志）、鞠盈智、簡嘉亨（冠忠南區）、顏樂楓、黃威（理文）、陳肇鈞

前鋒：余在言（標準流浪）、孫銘謙（東方龍獅）、艾力士、費蘭度（傑志）、鄭兆均（理文）

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