英超︱阿仙奴大勝賓福特重登榜首　孫興慜14分鐘內「戴帽」熱刺大捷　 (20:54)

阿仙奴賽前有馬田奧迪加特因傷缺陣，其中場位置由湯馬士柏迪補上，攻堅責任則落在加比爾捷西斯及加比爾馬天尼利身上。甫開賽兩分鐘，馬天尼利射地波被賓福特門將大衛拉耶接牢。17分鐘，阿仙奴中堅威廉沙列巴迎頂布卡約沙卡開出角球中內柱彈入。28分鐘，捷西斯接應格列沙加過頭波頂入個人今季英超第4個入球。沙卡其後於30分鐘施射高出，但無阻球隊上半場以兩球領前。

下半場接戰僅4分鐘，沙卡右路橫傳予中場隊友法比奧韋拉勁射死角而入，令阿仙奴領前至3：0。阿仙奴往後先後換入中場森比盧干加、前鋒尼基迪亞及守將富安健洋，並續控制戰局下，終無驚無險以3：0勝出。另外，阿仙奴 臨完場換入15歲零181天的小將恩雲拿利（Ethan Nwaneri），成為英超上陣最年輕球員。舊紀錄保持者是利物浦的哈維艾利洛，他於2019年以16歲零30天之齡首次亮相。

熱刺憑哈利卡尼及艾歷迪亞在8和12分鐘建功，令球隊上半場以2：2打和李斯特城。李城是藉泰利文斯及占士麥迪臣在8和41分鐘「士哥」。47分鐘，熱刺中場賓坦古亞叩關得手。59分鐘，孫興慜入替李察利臣，他分別在73和84分鐘射門得手，更在86分鐘埋齋，成為2015年的愛華頓鋒將尼史密夫後，首個後備披甲「戴帽」的英超球員，並使李城以2：6敗走。

30歲的孫興慜在打破開季在英超和歐聯8戰入球荒後說：「這份感覺無與倫比，之前所有的沮喪、失望和負面情緒已一掃而空。這次逆境令我獲益良多。足球有時是瘋狂的，既可不斷『食白果』，也可這樣入3球。」干地則說：「輪換球員對球隊是好事，孫興慜從沒問題。他與卡尼是隊內最佳球員。我慶幸熱刺現擁有一群高質球員。」此外，「狐狸」主帥羅渣士稱會尊重會方的決定，疑暗示將被革職。

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