港超｜傑志10球大炒深水埗 平港超最大比數勝仗紀錄 曾雷暴停賽半小時 (18:54)

傑志今仗正選跟上周高級組銀牌苜圈大勝港會一仗變動不大，兩大外援丹恩奴域及明加索夫先列後備，港將潘沛軒於第3及8分鐘已梅開二度，加上查理史葛射入12碼，半場領先3：0。藍鳥換邊後續強攻，史葛再下一城，港腳羅梓駿、後備入替的明加索夫及丹恩奴域均建功，加上深水埗有簡紹威兩黃一紅被逐，在75分鐘比數已擴大至7：0。此時因雨勢漸大及有雷電，賽事暫停30分鐘。及後停雨賽事再開，傑志未有收「收韁」，最終由鄭展龍、丹恩奴域及米基爾再建功，在深水埗運動場有1450人入場下，以10：0大炒深水埗，於今季首場聯賽大勝一場，開季兩仗共入15球。

傑志今仗淨勝10球，追平2017年4月7日同由藍鳥創下港超成立以來最多入球及最大分差勝仗的紀錄，當時憑羅勳奴及辛祖各「大四喜」，在旺角大球場以同一比數大勝港會。

傑志這兩仗大勝均由主教練朱志光領軍，他稱麾下是役表現「餓波」，又透露在賽事暫停期間曾提醒球員要踢出態度，「大勝後暫停賽事，球員的腦筋很容易返了屋企，所以我跟球員說要踢出態度，重返球場就當是0：0再踢過，二來都要尊重購票入場的球迷」。雖然大勝一場，但朱sir稱球隊仍有些「季初病」，有些欠集中，稱今季要爭佳績就要保持警覺性、減少無謂犯錯，又理解升班馬未適應港超節奏，都要時間組建球隊。對於西班牙籍中場巴爾拿連續兩場未列名單，朱sir稱對方快將約滿，要跟球會洽談合約事宜，而一、兩名新兵於不日後即將抵步。

潘沛軒面對伯父潘文迪領軍的深水埗，生涯首次梅開二度，其中一球慶祝動作更模仿其偶像、熱刺前鋒孫興慜的招牌「拍照」手勢，又稱未有刻意爭取射12碼完成「戴帽」，因尊重及不想打亂教練安排的主射次序。港超今晚公布友賽緬甸隊的決選名單，潘沛也稱期望繼續有好表現，爭取港足一席位。潘文迪承認球隊要設法改善表現，以應付港超水平賽事。同日另一場，晉峰在青衣運動場以1：1逼和港會，各得一分。

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