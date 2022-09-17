英超｜曼城大破10人狼隊暫登頂　夏蘭特連續7場入球　基亞利殊開齋 (21:25)

上輪英超因英女王駕崩而全部擇日再戰，本周各仗賽前均有兩隊要員獻花圈，全場默哀一分鐘，並在比賽70分鐘拍手，悼念英女王離世前在位70年等儀式，球迷亦自發高唱英國國歌。主場的狼隊是役未將新兵前鋒迪亞高哥斯達列入大軍，稱其狀態未足。至於曼城則有翼鋒基亞利殊本季首次聯賽擔正，開賽55秒即接應奇雲迪布尼傳送而入球。

曼城射手夏蘭特在16分鐘拉開紀錄，成為英超首名球員首4場作客均有入球。而狼隊中堅尼敦哥連斯其後與基亞利殊爭球時，舉腳踢中對方右腹被逐。曼城下半場由菲爾科頓「埋齋」，大勝狼隊3：0。

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另外，阿士東維拉憑中場積及藍斯一箭定江山，主場小勝修咸頓，紓緩領隊謝拉特下台壓力。至於富咸則在下半場5分鐘內連入3球下，作客3：2反勝另一升班馬諾定咸森林。