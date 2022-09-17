歐籃賽｜西班牙反勝東道主德國　近7屆5闖決賽　惡鬥法國爭冠 (19:52)

佔主場之利的德國隊，8強淘汰「字母哥」安迪度高安普領銜的希臘隊晉級，今仗續把握地主優勢進逼對手；第2節中段打出一波14：0攻勢，當中效力拜仁慕尼黑的後衛安達斯奧斯攻入3個三分球，助德國隊半場以51：46領先。西班牙隊換邊後雖一度返超61：57，惟此時德國隊再掀一波14：0的高潮，並將領先優勢拉開到雙位數。

然而作為傳統勁旅的狂牛兵，第4節靠效力NBA侯斯頓火箭新星加路巴及羅倫素布朗大舉反攻，其中後者全場交出29分及6次助攻，助球隊中段連取13分取回領先，德國隊最後23秒連入兩個三分球嘗試收窄差距，但仍以5分飲恨。西班牙隊相隔一屆再闖決賽，連同今夏U16、U18男籃歐洲賽，以及U17、U20世界盃，各梯隊均成功打進大賽決賽。至於本仗攻入全場最高30分的德國隊後衛舒路達，賽後落實以底薪264萬美元（約2100萬港元）回巢洛杉磯湖人，簽約1年。

去年東京奧運獲銀牌的法國隊，於另一場4強全程保持領先，上半場已遙遙拉開34：18；第4節提早收起NBA戰將高拔及科尼亞下，仍以41分優勢痛宰波蘭隊，繼2013年奪冠後再次晉級決賽。此戰僅出場19分鐘的高拔，賽後豪言球隊目標只有奪冠，「我們努力地來到這階段，現在只剩下一場，是時候讓目標實現，就差這一仗」。

此外，WNBA球星布蘭妮加利娜上月在俄羅斯因藏毒被判囚9年，美國總統拜登昨與她的同性伴侶會面，承諾會盡快營救加利娜。據報華府早前派專員斡旋，冀以交換囚犯形式讓加利娜回國。

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