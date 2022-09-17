台維斯盃｜黃澤林港台戰拔頭籌　望雙打戰再下一城　 (17:47)

台維斯盃採5場3勝制，港隊由兩項大滿貫青年組雙打冠軍得主黃澤林打頭陣，這名世界排名第1032的小將在首場單打面對世界排名第449的莊吉生，黃澤林甫開賽即被「破發」，先輸一盤1：6。不過，黃澤林次盤及時回勇，以6：4扳平盤數，他在決勝盤更要戰至「搶七」，最終以10：8險勝，激戰2.5小時後以盤數2：1為港隊取得開門紅。不過，王康傑在第2場單打以直落兩盤2：6負世界排名第185的吳東霖，港隊完成首日賽事後，與中華台北隊場數打成1：1平手。

黃澤林在賽後坦言，為港隊打頭陣令他略為緊張，導致入局較慢，不過他很享受為港隊出戰台維斯盃，「好開心能夠勝出，加上有隊友的支持，令成件事更加完美」。黃澤林2019年台維斯盃曾在主場以直落兩盤不敵莊吉生，他在今次復仇成功，直言3年間進步良多，「打大滿貫青年組令我經驗更豐富，臨場表現更加冷靜」。

港隊在明日雙打將由黃澤林及黃俊鏗領銜，對戰中華台北隊的許育修/何承叡，黃澤林隨後在第4場單打鬥吳東霖，他直言體力不成問題；港隊隊長余曉東盼球久乘勝追擊，「黃澤林在首場勝出，大大提升我們的士氣，因為對手排名和實力比己隊高，這令他們有更大壓力。我們明日每分都會搏盡，做到最好」。

另外，西班牙隊昨於決賽組分組賽爆冷以場數1：2負加拿大隊，當中新世界「一哥」卡路士艾卡拉斯在單打以盤數1：2不敵艾利亞施米。澳洲隊、德國隊、美國隊及荷蘭隊則率先晉級8強。

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