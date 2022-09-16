渣馬取消｜新星謝俊賢今年擬參賽　渣馬取消嘆失望稱意料中事 (22:58)

渣打香港馬拉松自1997年創辦，2020年因疫情和社會運動影響而首次停辦，2021年則受疫情影響疫情而順延至10月24日上演，惟相隔一年，渣馬因為大型活動疫情管制措施而再次停辦。本港長跑界新星謝俊賢是4項香港男子青年紀錄（5000米、10000米、10公里、半馬拉松）的保持者，他滿18歲起即有參與這項一年一度的跑界盛事，現年21歲的他接受本報訪問時表示，原本亦計劃今年參賽，「渣馬想報名參加男子10公里賽，不過取消也屬意料中事」。

謝俊賢續指出，即使沒期望渣馬能順利舉行，但得悉賽事取消也難免失望，「渣馬是香港其中一場好重要的長跑比賽，很多跑手也一早開始為此籌備」。值得一提的是，謝俊賢曾與多名港將7月曾赴澳洲出戰黃金海岸馬拉松，他透露該賽會沒有特別防疫措施，「就跟疫情前一樣，無特別的防疫要求」。

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