網球｜拿度冀費達拿退役「永不到來」　利華盃告別戰門票炒賣至390萬 (21:56)

在本世紀網壇之中，費達拿和拿度兩位天王之間亦敵亦友，是網球史上最偉大的對手組合，他們更是網球史上唯一一對能夠連續5年年終世界排名保持頭2位的球手。除了球迷難忘兩人高手過招的精彩時刻，拿度對於費達拿也是惺惺相惜。

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費達拿和拿度之間相差5歲，兩人在2004年首度碰頭，兩人在18年來曾經交手40次，當中較年輕的「泥地王」拿度得24勝，對於宿敵兼好友告別網壇，拿度倍感不捨，他在社交媒體深情致敬：「親愛的羅渣（費達拿），我的對手和朋友，這對我和國際體壇都是一個悲傷的日子，我多麼希望這一天永不到來。這些年能與你一同分享球場內外的精彩時刻，是快樂，也是榮耀。」不過，拿度相信費達拿掛拍後，兩人的感情亦不會因此改變，並指雙方在未來還有合作機會，他續指：「祝福你和妻子米爾卡及孩子能夠幸福生活，我們在倫敦的利華盃見。」

剛退役的美籍前一姐「細威」莎蓮娜威廉絲，同樣發文向費達拿致敬，並歡迎對方加入榮休行列，「這種方式說告別，與你的網球生涯一樣圓滿。縱使我們的網球道路有不少相似的地方，但你依然能夠啟發我。你的成就，大家也不會忘記」。

至於新生代的一哥卡路士艾卡拉斯和一姐施維雅達，齊齊感激費達拿多年來為網球的貢獻，前者表示：「你是我其中一名偶像，以及推動我前進的動力。感謝你多年來在網球上的付出，希望有機會再次跟你交手」。

費達拿決定掛拍的消息一出，令其告別賽的利華盃一票難求，官網門票火速售罄之餘，坊間亦出現炒飛熱潮，一張原價為2420英鎊（約2.2萬港元）的VIP門票，更被炒至50萬美元（約390萬港元）。利華盃將於本月23至25日假英國倫敦O2體育館舉行，昔日「四大天王」費達拿、拿度、佐高域及梅利將組成「歐洲隊」對戰「世界隊」。

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