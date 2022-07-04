港足｜足總CEO透露下周友賽昨始拍板 葉鴻輝稱球迷期待已久 料售票反應不差 (20:49)

港足下周兩鬥緬甸隊，先在下周三晚上8時在旺角大球場閉門作賽，然後下周六於香港大球場公開比賽，下周四起在大球場及何文田的足總總部售票。

譚秋朗今晚出席慶功宴時透露，大球場入座率會限85%，雖只有兩天半時間售票，仍有信心能有逾一萬人入場。他承認跟政府傾談一段長時間，直至昨日才「拍板」，「門票現在都未印好」，「好多挑戰性，涉及數個局及部門，非常多謝政府部門很落力幫我們」。

對於一場閉門一場公開比賽，譚秋朗解釋外隊檢疫嚴謹，不想一支外隊訪港只踢一仗，最終決定踢兩場，「踢兩場（同一對手）若都是對外公開，吸引力會無咁高，所以主教練希望第一場閉門熱身，亦給機會非正選球員上陣」。至於兩仗皆晚上開賽，他透露曾考慮在傍晚6時或晚上8時舉行，主帥安達臣反映在歐洲踢夜波場地有燈光氣氛較好，於是決定晚上8時作賽，屆時亦會有電視台直播，首仗閉門則沒有直播，但會安排傳媒採訪和拍攝。

今次防疫措施，譚秋朗透露緬甸隊下周日抵港後，會接受「3+4」隔離，首3日以點對點形式安排到球場訓練及來回酒店。港足成員在首仗便會開始入住酒店隔離，踢畢下周六賽事將變「黃碼」安排，毋須入住酒店。對於實施《國歌條例》後首場主場賽事，被問到會否擔心球迷再噓國歌，譚秋朗僅稱希望球迷自律，「始終運動應該中立、中性」。

門將葉鴻輝稱相隔近3年再有主場賽事，相信球迷期待已久，料賽事門票反應不會差，「這3年代表港足都是作客，都好耐無聽過主場球迷打氣了」。

貝鈞奇今晚舉行港足晉身亞洲盃決賽周慶功宴，出席包括主教練安達臣等一眾足總職員，26人球員大軍只有在中國聯賽的茹子楠及安永佳，以及黃威、梁冠聰和剛返港的謝家強未有出席。貝鈞奇透露，發放給球員的「大利市」總值約30多萬元。