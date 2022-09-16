花樣滑冰｜美國新星破天荒首演4A　效法羽生結弦成就創舉 (16:06)

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已退役的「花滑王子」羽生結弦曾於北京冬季奧運挑戰4A，雖然他落地時跌倒，但仍是國際滑冰聯盟（ISU）首度認證的4周半跳。至於馬連尼日前在美國國際經典賽成功跳出4A兼完美落地，達成史無前例的創舉。

年僅17歲的馬連尼在賽後坦言，自己受到羽生結弘的啟發，在大約半年前開始嘗試4周半跳，「羽生結弦確實啟發我在這裡挑戰這個動作，我在今年3、4月開始嘗試，並一直研究當中的技巧」。他續指，在練習時已能完美完成4周半跳，但能在正式比賽做到的感覺仍相當美妙，「在正式比賽做到，是截然不同的事，因為你會緊張並感壓力，這些情緒會影響你」。

馬連尼在這次美國國際經典賽的短節目僅排第6，但憑藉自由滑完成多個高難度動作並得185.44分，最終以總分257.28分贏得冠軍。

HISTORY HAS BEEN MADE❗️ Ilia Malinin lands the first quad Axel in history 🤯 at the #USIntlClasic pic.twitter.com/rppq73tQ5v — U.S. Figure Skating (@USFigureSkating) September 15, 2022

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