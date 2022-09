花樣滑冰｜美國新星破天荒首演4A　效法羽生結弦成就創舉 (16:06)

其他報道:歐霸︱C朗入12碼今季開齋 兼個人取歐霸首球 助曼聯作客挫舒列夫

已退役的「花滑王子」羽生結弦曾於北京冬季奧運挑戰4A,雖然他落地時跌倒,但仍是國際滑冰聯盟(ISU)首度認證的4周半跳。至於馬連尼日前在美國國際經典賽成功跳出4A兼完美落地,達成史無前例的創舉。

年僅17歲的馬連尼在賽後坦言,自己受到羽生結弘的啟發,在大約半年前開始嘗試4周半跳,「羽生結弦確實啟發我在這裡挑戰這個動作,我在今年3、4月開始嘗試,並一直研究當中的技巧」。他續指,在練習時已能完美完成4周半跳,但能在正式比賽做到的感覺仍相當美妙,「在正式比賽做到,是截然不同的事,因為你會緊張並感壓力,這些情緒會影響你」。

馬連尼在這次美國國際經典賽的短節目僅排第6,但憑藉自由滑完成多個高難度動作並得185.44分,最終以總分257.28分贏得冠軍。

HISTORY HAS BEEN MADE❗️

Ilia Malinin lands the first quad Axel in history 🤯 at the #USIntlClasic pic.twitter.com/rppq73tQ5v — U.S. Figure Skating (@USFigureSkating) September 15, 2022