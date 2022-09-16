歐霸︱C朗入12碼今季開齋 兼個人取歐霸首球 助曼聯作客挫舒列夫 (04:06)

英女王伊利沙伯二世駕崩關係， 曼聯上周起有兩輪英超賽事都要延期，下場聯賽已是下月2日「 曼市打吡」作客大戰曼城。紅魔在歐霸E組首仗落筆打三更， 在主場以0：1負皇家蘇斯達後，作客面對上屆歐聯「黑馬」、 曾擊敗過皇家馬德里的舒列夫，今仗強陣出擊， 在拉舒福特及安東尼馬迪爾因傷未有隨隊下，C朗再次正選上陣。

曼聯在17分鐘先開紀錄，近期腳風甚順、 但剛落選英格蘭隊最新國際賽大軍的查頓辛祖， 接應基斯甸艾歷臣的傳送後，在禁區內控定皮球後扣過敵衛， 再以左腳順勢射地波入網，入球後他高舉小球迷賽前送給他的護脛。 紅魔於39分鐘由右閘達洛治博得12碼，C朗操刀射中間得手， 開季第8場比賽終打破入球荒， 亦是他生涯累計的第699個球會入球。

領先兩球的曼聯於下半場先後換入卡斯米路及勞基梳爾， 一度由杜維爾馬拉西亞串演右閘。雙方各有攻勢但未再增添比數， 最終紅魔作客摩爾多瓦維持2：0勝果完場， 亦是今季C朗正選的賽事首次贏波而回。 隊長中堅哈利馬古尼則完場前才後備入替。同組另一場， 皇家蘇斯達在主場以2：1擊敗奧摩尼亞，兩戰全勝續居E組榜首， 曼聯及舒列夫同得3分緊隨其後。

領隊坦夏格表示，球隊上下都在等待C朗取得今季首個入球， 為他終開齋感高興。開季8場入3球的查頓辛祖承認， 對落選英軍最新名單感失望，但會繼續努力及專注做好本分。

其餘歐霸賽事不乏大手交易，F組的丹麥球隊米迪蘭特在主場以5： 1大勝意甲球隊拉素；同組的飛燕諾亦主場6：0大炒格拉茨。 賽前落實有球星占士洛迪古斯以自由身來投的奧林比亞高斯， 在G組則主場以0：3大敗予弗賴堡，兩戰皆負。

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