網球︱費達拿宣布戰畢利華盃後掛拍　告別24年職業生涯 (21:48)

費達拿自1998年投身職業賽以來，先後奪得103項巡迴賽冠軍，為公開賽年代第2多，當中包括20項大滿貫錦標。他近年反覆受膝傷困擾，自去年溫布頓公開賽8強出局後未再征戰，其名字今年7月起更在世界排名中消失。

費達拿在社交網上載公開信，稱自己經歷連串傷患及手術後，曾致力尋回競技狀態重返球場，但畢竟已41歲，發現身體已到達極限，「因此必須承認，現在是退役的時候」。他強調這是非常艱苦的決定，對網球生涯感到不捨，並感謝其團隊、妻子一直以來對他給予支持。

他又在信中提到，下周的利華盃將是其職業賽最後探戈。他屆時將伙拍昔日勁敵拿度、佐高域、梅利、特薛斯柏斯和卡斯柏魯迪，代表歐洲隊抗衡世界隊。

費達拿（Roger Federer）檔案

出生日期：1981年8月8日

國籍：瑞士

身高/握拍：1.85米/右手

轉打職業賽年份：1998年

最高世界排名：1

錦標數目：103

勝率：82%

累積獎金：約10.2億港元

主要錦標（年份）：澳網（2004、2006、2007、2010、2017、2018）、法網（2009）、溫網（2003-07、2009、2012、2017）、美網（2004-08）、北京奧運男雙金牌（2008）、台維斯盃（2014）

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