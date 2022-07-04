歐籃賽｜當錫負傷披甲犯滿離場　斯洛文尼亞不敵波蘭　衛冕之路8強告終（附精華） (19:22)

斯洛文尼亞隊續以3名NBA兵當錫、迪加積及簡沙掛帥，賽前場均得分排賽事次席的當錫此戰手感冰冷，全場投籃15射5中，僅錄得平今屆最低的14分。首節領先3分的波蘭隊，次節打出一段12：0的攻勢拉開比分，半場以58：39遙遙領先。

陷入出局邊緣的斯洛文尼亞隊下半場如夢初醒，立馬炮製一波16：1的高潮，第3節完結時追至落後1分，並在尾節早段延續氣勢，一度逆轉並拉開5分差距；然而波蘭隊未因此罷休，中段再次取回優勢。戰至剩餘3分02秒，當錫取得本仗第五犯，黯然提早離場。斯洛文尼亞隊最後41秒仍落後9分，最後階段雖力追至87：90，惟比柏歷錯失最後一擊，無法扭轉敗局。至於波蘭隊前鋒邦尼卡此役錄得26分、16個籃板及10次助攻，3項數據均為全場最高，成為歐籃賽歷來第3名締造「大三元」的球員。

當錫今仗身負腰傷力戰34分鐘，賽後透露下半場開賽前仍靠打止痛針紓緩痛楚；但對於球隊無緣蟬聯錦標，他仍扛下責任，承認落敗讓國民失望，「我整個歐籃賽均與傷患搏鬥，但這不是藉口。我今天表現奇差，讓球隊失望，也讓全個國家失望了，我必須對此承擔」。他又重申，日後若身體狀况許可，定會繼續為國家隊效力。

同日另一仗，法國隊與意大利隊法定時間以77：77平手。效力NBA明尼蘇達木狼的中鋒高拔取得19分及14個籃板「雙雙」，終助法國隊以93：85拿下勝利，連續兩場戰至加時下晉級。此戰尾節出現爭議判決，在剩餘1分27秒時領先75：70的意大利隊，被判技術犯規惹爭議，教練普錫高加時亦「食T」，埋下輸波伏筆。普錫高賽後欲與球證握手被拒，並於記者會質疑對方處理爭議判決時，未有使用視像回放輔助判決，「為何不使用它？難道這只是個玩意嗎？」

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