歐聯｜祖雲達斯破天荒兩連敗　艾歷尼無懼下台稱「凡事總有第一次」（附精華） (17:57)

H組首戰不敵巴黎聖日耳門的祖雲達斯，今晨回師主場迎戰賓菲加續有杜辛華荷域等主力掛帥，開賽僅4分鐘便憑米利克頭槌破網打破僵局。完半場前「斑馬兵」小將米列迪在禁區內絆倒對手，球證翻看視像裁判（VAR）後直指12碼點，客軍中場祖奧馬里奧操刀得手領軍扳平。賓菲加換邊後再憑今季由阿積士加盟的射手大衛拿尼斯，在禁區內補射得手，令祖雲達斯在主場以1：2飲恨。

祖雲達斯史上首次在歐聯吞下兩連敗後，隨即引發球迷不滿，主帥艾歷尼下台壓力急增，部分網民更呼籲管理層應考慮以早前遭車路士解僱的杜曹接掌帥印。面對球迷質疑，艾歷尼卻堅稱毫不擔心，「足球有時候很難解釋，我們甚至有可能以1：3或1：4落敗，但這並沒有發生。我認為現在批評已沒有意義，可以做的是備戰下仗。我已和麾下說過要展現團隊精神，並承擔應有的責任，下場己隊將會對蒙沙，之後我們才會思考歐洲賽的問題。」被問及如何看待隊史首於歐聯兩連敗時，艾歷尼稱「凡事總有第一次」。

今仗正選踢足全場的祖雲達斯隊長邦路斯，賽後則向球迷致歉，「球迷的反應很正常，沒有爭議。我們當然為戰績感擔憂，這是不能隱瞞的。我們在比賽時經常被對手反擊而失分，我不知道原因，這令人擔心。我們在一場不應失分的賽事敗陣，作為隊長我應該承擔責任」。擔任比賽評述的祖雲達斯名宿迪比亞路及馬治斯奧，則認為韋斯頓麥堅尼等球員呈現疲態，傷兵等問題亦令球隊未能雙線作戰。

另外，拿玻里同日在A組延續強勢，憑保列坦奴12碼建功，加上兩名新兵拉斯柏度尼及尼當比利各建一功，作客以3：0輕取在55分鐘起踢少1人的格拉斯哥流浪。主帥史巴列堤賽後說：「對手已12年未有出戰歐聯分組賽，我早已預期這會是硬仗，但球隊仍能妥善執行部署，他們的態度也值得表揚。」

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