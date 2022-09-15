甲一籃球︱泰那獨取33分領永倫大勝南青　誓爭前2直入季後賽 (23:16)

永倫相隔一個半月重返賽場，當家球星泰那甫開局已進入「得分王」模式，兩分鐘內豪取8分，領軍取得17：2的優勢，加上前鋒連浩駿和文俊傑裏應外合，助永倫首節拉開38：14。不過，南青隨後有吳家麒、蘇恩樂和蘇柏軒合力打出一波15：0攻勢，永倫則靠泰那單節獨得10分，半場維持領先60：40。

泰那在下半場曾因不滿球證吹判而被判技術犯規，但這名射手只打30分鐘仍交出33分7籃板6助攻。永倫第4節收起泰那及賀斯福等主力，南青雖有蘇恩樂和蕭俊傑分別取得18及17分，仍無力回天，永倫終以103：78勝出。

永倫在今年只打3場比賽，包括1月負南華後，7月復賽贏安保漢友，以及今日勝南青。這隊「黃金戰士」早前更有球員染疫，導致兩場常規賽延期，泰那直言球隊受疫情影響，「我們幾次練習都有多名隊友缺席，加上練習跟實戰大不同，我們需多打比賽重拾狀態」。

永倫下周二晚上8時40分將在修頓鬥滿貫，門票在城市售票網發售。泰那預計這將會是場硬仗，「滿貫對己隊肯定是個考驗，我們不會有輕易取勝的球賽。不過，只要球隊交出最好表現，我仍對爭奪積分榜頭2充滿信心」。

尾場方面，南華有葉耀邦交出「雙雙」14分12籃板，加上朱亮和梁兆華得分上雙，以82：61擊敗安保漢友。

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