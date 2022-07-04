新興運動節︱余翠怡樂見新興運動有助宣傳傷健共融　年底赴歐備戰輪劍世界盃 (19:00)

全城新興運動節分别設置 「嘉年華區」及「體驗區」，前者設有地壺彈珠台、旋轉躲避盤、健球不倒翁、VR賽艇機及投籃機等遊戲，供市民免費試玩。余翠怡直言最喜歡投籃機，因小時候要到遊戲中心付錢才可以玩，她亦指傷殘人士可以嘗試地壺，「這項運動不只適合健全人士，也適合傷殘人士，大家坐低或站立去玩都一樣，有助宣傳傷健共融的訊息」。

若然要把新興運動帶入校園，她認為躲避盤是不錯的選擇：「因為躲避盤屬比賽形式，小朋友或喜歡競爭，加上這項運動所需器材不多，學校不用花太多錢添置器材，加上躲避盤是布質，危險性較低。」

另外，巴黎殘奧積分周期將於今年11月展開，余翠怡表示下月中將獨自前往英國訓練，並於11月16至20日出戰匈牙利輪椅劍擊世界盃，「希望在殘奧第一個計分賽，加上今年最後一項賽事可取得好成績」。

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