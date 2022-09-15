網球︱黃澤林領銜港隊周六出戰台維斯盃　黃俊鏗復出助陣鬥中華台北 (20:26)

港隊2019年於台維斯盃亞洲/大洋洲第二組以場數0：3不敵中華台北隊，無緣升班；一班港將今年3月在附加賽資格擊敗貝寧隊，奪得世界第二組正賽資格，本周六起一連兩日作客中華台北隊，爭取來年世界一組附加賽資格。

港隊派出黃澤林、黃俊鏗、王康傑及17歲小將陳珏汛參賽，黃澤林上周在美網青年組單打4強止步後，兩日前抵台備戰，他亦盼近年佳績激勵隊友，「對手實力不俗，己隊想縮窄差距，我們會盡100%努力作賽。我在美網成績不錯，希望能帶動大家一起進步。」台維斯盃採用5場3勝制，包括4場單打及1場雙打，港隊隊長余曉東未有透露雙打人選，但期望團隊成績有突破，縮窄跟中華台北隊分數上的差距。

至於2019年宣布掛拍的黃俊鏗，亦決定復出再次為港出賽，他表示：「我近3、4年都沒有打國際比賽，但我仍打本地賽維持狀態。很榮幸能打台維斯盃，因這是代表香港的隊際比賽」。他續指未有長遠計劃，也不排除全面復出，「如果我的水平還能跟國外球手競爭，我亦不排除繼續幫香港打比賽」。王康傑也在2019年短暫退役，並於2020年5月才重返球場，去年多留在海外比賽；至於年僅17歲的小將陳珏汛則盼從3名師兄身上偷師。

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