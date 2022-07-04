歐聯｜夏蘭特倒戈妙射領曼城反勝蜂兵　哥迪奧拿讚複製告魯夫金球（附精華） (16:24)

曼城是役有馬列斯及基亞利殊等掛帥，中場續有奇雲迪布尼等主力任正選。面對有馬高列奧斯及祖迪比寧咸等坐鎮的多蒙特，「藍月」佔盡優勢但半場與對手互交白卷。換邊後戰至56分鐘，客軍有列奧斯於禁區外施射，比寧咸門前頭槌破網打破僵局。落後的曼城重整旗鼓，於80分鐘靠史東斯接應迪布尼助攻後，施遠程炮勁射入網追成平手。至84分鐘，祖奧簡斯路在左路傳中，禁區內的夏蘭特在敵衛力逼下，仍得以施展高難度動作，凌空左腳撞射入網，助曼城鎖定2：1的勝局，分組賽兩戰全勝續居榜首。

倒戈建功的夏蘭特射入「世界波」後未有慶祝，以示尊重舊東家，賽後亦與比寧咸等昔日戰友敘舊。領軍險勝的曼城主帥哥迪奧拿，賽後大讚這名挪威國腳可與荷蘭隊名宿告魯夫齊名，「多年前，告魯夫在魯營球場對馬德里體育會時射入金球，今天這個入球非常相似，當他（夏蘭特）建功時，我腦海便想起告魯夫。祖奧的助攻也是與別不同，他絕對有能力協助隊友取得入球」。

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