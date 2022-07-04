歐聯︱車路士換帥首擊遭逼和續排榜尾　樸達滿意表現　信仍有力爭出線（附精華） (17:36)

車路士上周解僱杜曹後，隨即由白禮頓挖角樸達接掌帥印，這名47歲英籍教頭今晨首次領軍，在歐聯分組賽面對奧地利勁旅薩爾斯堡，賽前舉行了悼念英女王儀式，「藍戰士」是役控球率及攻門均遠勝對方下，雖憑史達寧於48分鐘於禁區內妙射得手先開紀錄，惟至74分鐘被客軍藉一次反擊，由前鋒諾亞奧卡科近門射入扳平，最終雙方握手言和，車路士兩戰1和1負得1分續排榜尾。樸達賽後直言對和局感失望，認為球隊值得贏波，「不能否認的是目前的形勢對己隊很不妙，但是役麾下的發揮我是滿意的，踢出了應有的態度及積極性，未來兩輪面對AC米蘭將是出線關鍵，我相信球隊有能力在此組突圍而出」。

至於AC米蘭今晨在主場憑基奧特、湯利麥卡斯及普比加各建一功，以3：1擊敗克羅地亞班霸薩格勒布戴拿模，取得自2013年9月鬥些路迪以來，相隔9年首場歐聯主場勝利，賽後以兩戰1勝1和得4分於E組居首。

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