歐聯︱羅拔仔「食白果」巴塞再負拜仁　拿高斯文促文尼增比賽信心 (22:31)

羅拔利雲度夫斯基今仗伙拍巴塞隆拿隊友翼鋒奧士文尼迪比利及拉芬夏比洛尼攻堅，卻有中場柏迪及「羅拔仔」錯失入球機會。下半場接戰，拜仁的盧卡斯靴南迪斯及利萊辛尼先後在50和54分鐘，獲甘美治及穆斯亞拿助攻頭頂腳踢建功，而隨着柏迪其後施射中柱，巴塞終吞兩蛋而回。總計巴塞近8次歐聯碰拜仁取得1勝7負失26球。

沙維說：「我從不喜歡輸波。巴塞不值得有這賽果。我們製造了6至7次入球機會，但全都浪費了，拜仁卻把握那兩次埋門。」他續坦言感到憤怒，因為「我們去年曾不敵當時實力較強的拜仁，但己隊今次表現較佳。我常向麾下強調，歐聯比賽勝負關鍵在於一些細節，做得不好便會付出代價」。

羅拔仔的昔日拜仁隊友門將紐亞說：「我認為他為了這次回歸比賽而心情激動，因他曾在這裏取得成功。幸運之神在此仗關鍵時刻未有眷顧他。」拿高斯文則說：「利雲度夫斯基的表現很好，在拜仁角度來說，這危險人物無法建功是好事。」拿高斯文又稱：「沙迪奧文尼正在適應新環境是正常的。我曾要求他或者不必太着意去找隊友傳球，同時要增強信心。」同組國際米蘭藉迪斯高傳射居功，作客以2：0勝下半場少踢一人的柏辛域陀尼亞及首響勝鼓，賽後與次席巴塞同得3分，落後榜首拜仁3分。

另外，A組利物浦憑穆罕默德沙拿於17分鐘，接應此役擔正的鋒將迪亞高祖達傳球射入，歐聯和英超近5仗首度「士哥」，亦是這埃及隊前鋒跨季近7場歐聯首個「士哥」，而累積入15球是超越謝拉特，成為「紅軍」史上歐聯主場「入球王」。27分鐘，穆罕默德古度斯為阿積士扳平。66分鐘，紅軍領隊高普換入新兵達雲紐尼斯及羅拔圖法明奴增強攻力，惟至89分鐘才憑祖爾麥迪比頂成2：1完場

D組熱刺作客士砵亭一役，主帥干地再先收起古路施夫斯基，由新兵李察利臣掛帥，與哈利卡尼及孫興慜攻堅，而後者比賽72分鐘內並無射門，終由古路施夫斯基入替，而「老孫」則開季「食白果」場數增至8場。90分鐘，後備上陣的士砵亭攻擊手包連奴破門，而這名攻擊手更在補時兩分鐘助攻中場艾法高美斯埋齋，使熱刺取得開季8仗首負，賽後與作客以1：0勝馬賽的第3位球隊法蘭克福同得3分，齊少一哥士砵亭3分。

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