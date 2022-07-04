歐籃賽｜「字母哥」兩度吞U被逐　希臘憾負德國　西班牙連續11屆晉4強 (18:50)

希臘隊對上一次闖進歐籃賽4強是在2009年，而過去4屆賽事中，有3次均在8強止步。這支兩屆盟主晉級路途保持全勝，其中安迪度高安普除分組賽對英國隊因傷避戰外，上陣5場平均取得29分，在賽事得分排名居首。他此戰續偕二兄高斯達斯及四弟芬安拿斯組成「兄弟兵」，半場已進帳19分、5個籃板及7次助攻，助球隊半場領先61：57。

不過，希臘隊下半場攻力突然啞火，全隊第3節僅取得10分。德國隊藉機反撲，一度打出13：0的攻勢，把比分反超之餘，更將優勢拉開到雙位數。戰至第4節中段，「字母哥」於一次爭搶中意外打中對手祖漢尼斯泰文的臉部，遭球證判罰U-Foul，連同第2節阻止對手快攻的犯規，單仗兩度「吞U」被逐。德國隊則有效力侯斯頓火箭的舒路達獨取全隊最高的26分，惟他第4節尾段亦疑與敵軍教練爭執，被判兩次技術犯規離場。德國隊最終仍保住勝果，近17年來首次晉級4強。

至於傳統勁旅西班牙隊，8強遇上由猶他爵士前鋒馬克根尼領銜的芬蘭隊。「狂牛兵」上半場表現慢熱，分差曾被拉開至最多15分，半場落後43：52。然而該三屆冠軍球隊換邊後回勇，第3節重奪領先優勢後未再落後。芬蘭隊及後一直緊咬比分，但最後3分鐘被對手連入4個三分球拉開。西班牙隊有韋利靴南高美斯取得27分下，有驚無險地拿下勝利，將與德國隊爭入決賽。

此外，身兼NBA鳳凰城太陽及WNBA鳳凰城水星班主的美籍商人羅拔沙華（Robert Sarver），因涉及多次種族、性別歧視等多項職場不當行為，被重罰禁止參與兩聯盟事務1年，並罰款1000萬美元（約7800萬港元）。調查報告指出，沙華創造對女性不公平的工作環境，以嚴酷和貶抑的方式對待員工，並在至少5個場合使用具有種族歧視的言詞。

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