歐聯｜布魯日17歲「新尼馬」首戰歐聯建功　利華古遜27歲中場開齋大器晚成 (17:08)

布魯日首戰擊敗利華古遜旗開得勝，相隔1周作客波圖，上半場15分鐘先憑今年6月由巴塞隆拿加盟的西班牙籍前鋒費倫祖格拿，主射12碼建功領先。換邊後卡馬蘇華及安達斯奧臣分別破網，加上後備入替的17歲小將安東尼奧紐沙完場前埋齋，領軍以4：0大捷取得兩連勝，賽後續列榜首。波圖則吞下近4年來歐聯最大敗仗，職球員賽後乘車離開球場時，更疑遭球迷投擲石頭。

紐沙出身至挪威老牌球隊史達比克青訓系統，去年以約300萬歐元（約2350萬港元）轉會費加盟布魯日。司職左翼的他今季各項賽事上陣5仗，並在今晨取得加盟後兼今季首個入球，亦是歷來第2年輕球員在歐聯建功，僅次於巴塞新星安素法迪。擁有挪威及尼日利亞血統的他，曾為挪威U17國家隊上陣，去年接受訪問時曾稱：「我喜歡令對手後防混亂，尼馬是我的偶像，因為當他盤扭時能製造亂局，就像我一樣，他是世上最佳之一。」紐沙的史達比克前隊友蘇希姆（Mats Solheim），亦稱讚對方與尼馬有不少相似之處。

首戰不敵布魯日的利華古遜，同日在B組主場憑安特列治及穆沙戴亞比各建一功，以2：0挫馬德里體育會開齋。曾征戰德丙的27歲中場安特列治在去年加盟，今季職業生涯首戰歐聯便取得入球，建功後振臂歡呼並與隊友相信相擁慶祝。馬體會將於下周一在西甲迎戰皇家馬德里，主帥施蒙尼慨嘆麾下欠缺比賽視野，「事實上我們表現並不差，前線的球員配搭亦很好，但有時當你積極進時，防守便會失衡」。

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