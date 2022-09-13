歐聯︱拜仁迎戰巴塞　梅拿冀證羅拔仔離隊錯誤　沙維稱慕尼黑非恐怖屋 (22:26)

拜仁慕尼黑vs.巴塞隆拿 now643台 周三凌晨03：00直播

湯馬士梅拿過去8季與羅拔利雲度夫斯基在拜仁合作無間，梅拿說：「他雖是偉大的球員，但我只希望趁這場比賽，證明他選擇離開拜仁是做錯了。」梅拿又坦言失去羅拔仔，「令拜仁少了一種球員質素，但同時增添了不同素質的球員，結果是球隊改變不多，甚至少了利雲度夫斯基會更適合拜仁」。梅拿又打趣道：「沙迪奧文尼近日不時叮囑我，比賽期間不要誤傳皮球予利雲度夫斯基。我們確不能聚焦於他，應專注這場比賽。」

巴塞近7次歐聯碰拜仁取得1勝6負和失24球，其中恥辱大敗是2020年慘負2：8，教練沙維賽前對此役毫無懼色，他說：「我不會稱呼我們前往一間恐怖屋，它只是拜仁的主場。兩軍過往交鋒曾重創對方和被對方痛擊。巴塞今次是懷着樂觀心情出征的。」另據西班牙傳媒報道，只餘1年合約的18歲中場小將加維，將會在周四與巴塞簽新約4年。

同日D組熱刺將作客士砵亭前，領隊干地暗示今季7次上陣未開齋的前鋒孫興慜會先列後備；換言之，新兵李察利臣有望掛帥，與哈利卡尼及古路施夫斯基組成新進攻「三叉戟」。此外，A組利物浦主場迎戰阿積士前，因膝傷避戰的左閘安德魯羅拔臣，據報復出期至少會是月尾國際賽結束後。

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