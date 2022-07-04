U20亞盃外︱港足U20明午迎首仗鬥越南 張健峰領軍重防守紀律演練死球 (19:37)

越南vs.香港 港台電視32台 周三下午17：00 直播

港足U20的23人大軍本月初到泰國集訓逾一周，包括友賽與泰國U19「拍跳」負0：1，日前抵達印尼泗水完成兩課操練。張健峰稱已做好戰術準備，除了集中演練死球，又提醒麾下盡快適應比賽節奏進入狀態。傑志18歲小將趙聡悟（Sohgo）稱，備戰時間雖不及對手，惟隊友們在操練均相當認真，期待首仗爭取入球。港足緊接周五及下周日將分別鬥東道主印尼隊及東帝汶隊。小組首名及10組5支最佳次名球隊，將晉身明年3月在烏茲別克舉行的決賽周。

港足U20亞洲盃外圍賽23人決選名單

門將：鍾凱文（東方龍獅）、龐焯熙（香港U23）、張桂華（傑志）

後衞：李俊諺、宋紘毅、嚴啟倬（香港U23）、張譽倫（傑志）、羅焯熙、梁立天（理文）、湯翹哲

中場：馬希偉、黃偉駿（東方龍獅）、何瀧浩、李樂謙、鄧筵霑（香港U23）、趙聡悟、宏愷志、曾以行（傑志）、陳琨政、曾樂圖

前鋒：陳嘉宝（香港U23）、馬斐（傑志）、陳傲軒（冠忠南區）

港足U20亞洲盃外圍賽賽程

9月14日（三）17：00 vs.越南（港台電視32台直播）

9月16日（五）21：00 vs.印尼（港台電視32台直播）

9月18日（日）17：00 vs.東帝汶（港台電視31台直播）

其他報道：銀牌首圈｜傑志新季首擊大勝港會 下半場轟5球 明加索夫梅開二度顯功架

其他報道：英女王駕崩｜今輪英超7場重開 車路士鬥利物浦等3仗延期 高普信紅軍球迷懂尊重