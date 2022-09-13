甲一籃球｜全華班南青難阻漢尼拔「超級雙雙」 三加時不敵飛馬 (23:15)

南青的加籍中鋒麥洛連在季中返加拿大，令球隊只能以全華班應付這場爭前6關鍵戰。而球隊在鄭凱安、吳家麒、蘇柏軒、蘇恩樂等人在外線灑三分雨，再不斷於內線包夾漢尼拔，4節合共轟人15球三分，在法定時間內跟飛馬打成80：80平手須加時。

不過，南青內線主將吳家麒和射入全隊最高29分的蘇柏軒等4人相繼犯滿離場，潘正熙奮戰爆缸，加上眾將體力不繼，戰至第三次加時下輸4分。南青賽後3勝5負得11分，常規賽只餘明鬥永倫一仗，幾乎無緣前6，只能轉戰名次賽。

飛馬除了洋將漢尼拔得44分及33個籃板，黃偉琪、邱廣華、李旭川及韓天次也得分上雙，球隊以4勝5負得13分完成常規賽。不過，飛馬早前憑漢尼拔、朱梓鎔及張馳岳贏得Red Bull三人籃球賽香港區冠軍，9月尾將赴埃及出戰總決賽，若最終成功取得頭6席位，或會與季後賽附加賽賽程撞期。

其他報道：英女王駕崩｜今輪英超7場重開 車路士鬥利物浦等3仗延期 高普信紅軍球迷懂尊重

其他報道：網球｜薩維利夫久傷未癒退出台維斯盃或收咧 夏納鼻部手術休戰