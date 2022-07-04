英女王駕崩｜今輪英超7場重開 車路士鬥利物浦等3仗延期 高普信紅軍球迷懂尊重 (17:45)

英女王伊利沙伯二世在英國時間上周四駕崩，享年96歲，過去一周英國當地體壇賽事幾乎悉數暫停，至本周陸續重開，包括英冠、英甲、英乙及女足聯賽。不過，英超仍未能恢復所有賽事如期舉行。由於英女王的國葬儀式預定於下周一在西敏寺舉行，需要動用大量警力，警方或未能為部分英超比賽提供足夠保安。英超賽會今晨發聲明宣布，經過與球會、警方、轉播單位、安全顧問及當地有關部門廣泛協商後，別無選擇將下周日兩場大戰、車路士對利物浦以及曼聯對列斯聯延期舉行，補賽容後公布，連同白禮頓對水晶宮早前因鐵路工人罷工行動已宣布延期，今輪10場英超只會如期上演7場賽事。聲明補充在全國哀悼期間舉行的比賽，球隊及球迷將在球場上向英女王致敬。

曼聯、利物浦及車路士在連續兩輪英超改期後，加上緊接為國際賽周，3支英超列強在本周歐洲賽後，下場聯賽將要去到下月1日及2日，其中曼聯將要作客「曼市打吡」大戰曼城。

過去利物浦賽事多次有「紅軍」球迷噓英國國歌的「前科」，不過領隊高普認為球迷不需要他提出任何有關表達尊重的建議，相信大家都會賽前默哀，「利物浦球迷已多次顯示懂得尊重別人，就像上季對曼聯時，基斯坦奴朗拿度（C朗）一家發生不幸事故（女友龍鳳胎男嬰夭折），當時球迷的行為（拍掌鼓勵）就是符合我預期。英女王和藹可親，我非常尊重大家的悲傷，所以我會用默哀表達我的尊重」。利物浦在官網發聲明，表示明晨歐聯主場對阿積士賽前將有默哀儀式、晏菲路球場會下半旗及球員臂纏黑紗以示哀悼。另外，29歲前利物浦門將卡利奧斯，落實以自由身加盟紐卡素，簽約僅4個月至明年1月，設有延長條款至完季，他將作為二號門將，填補卡爾達路受傷長抖的空缺。

英超今輪賽程安排

日期 時間 賽事

9月17日（六） 03：00 阿士東維拉vs.修咸頓

03：00 諾定咸森林vs.富咸

19：30 狼隊vs.曼城

22：00 紐卡素vs.般尼茅夫

延期 白禮頓vs.水晶宮

9月18日（日）00：30 熱刺vs.李斯特城

19：00 賓福特vs.阿仙奴

21：15 愛華頓vs.韋斯咸

延期 車路士vs.利物浦

延期 曼聯vs.列斯聯

其他報道：英超｜車路士新舊主帥發文致謝前東家 英冠英甲明起復賽

其他報道：英女王駕崩︱未來3日英超延期 多項英國體育賽事取消 體壇各界致哀