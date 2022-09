網球｜薩維利夫久傷未癒退出台維斯盃或收咧　夏納鼻部手術休戰 (17:13)

薩維利夫在6月法網4強鬥拿度時扭傷右腳踝,他原定本周復出,代表德國隊出戰在漢堡舉行的台維斯盃小組賽,然而他賽前出現腳踝骨水腫的情况,若然急於復出或會再次骨裂,因此被迫退賽。這名25歲德籍星將表示,「我的腳踝十分痛,甚至走路都會感到不適」。對於未能在家鄉漢堡出戰台維斯盃,薩維利夫坦承失望,「新的傷勢迫使我退賽,但我會繼續留在漢堡,在後備席上為隊友們打氣」。

至於夏納昨於社交媒體宣布因呼吸困難,已為鼻部進行手術,「這已困擾了我一段時間,今個夏天問題愈來愈嚴重,有時晚上會令我呼吸困難」,這名30歲羅馬尼亞籍前一姐表示手術順利,預計需休息數周才能重返球場。

另外,加拿大籍女將寶莎昨於印度公開賽女單首圈以2:0擊敗瑞士籍球手,取得自2021年3月的墨西哥網賽後的首勝。在美網首圈出局無緣衛冕的拉度簡露,則於斯洛文尼亞公開賽女單首圈領先一盤下,因對手退賽而過關。

