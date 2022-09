英超｜車路士新舊主帥發文致謝前東家　英冠英甲明起復賽 (22:43)

杜曹表示,今次是他寫過最難受的聲明,甚至曾認為未來數年都不用寫,「我在車路士的時間已經結束,這間球會讓我在職業及個人層面都感到賓至如歸,非常感謝這裏工作人員、球員和球迷」。他稱將會銘記為車路士贏得歐聯及世冠盃的自豪和喜悅,「很榮幸能成為這間球會歷史一部分,過去19個月的回憶將永存在我心中」。不過杜曹的聲明,並無提及新班主保亞利。

接掌的車路士新帥樸達亦透過白禮頓官網發公開信,向球迷致歉,「這間球會改變了我的人生,但足球的變化總是來得如此突然,有時更令人難以接受。也許我未能說服所有人體諒,但想借此向大家道謝」。而狼隊今落實車路士舊將的33歲射手迪亞高哥斯達自由身加盟,簽約至季尾。

另外,英格蘭足球聯賽會(EFL)今宣布英冠、英甲及英乙聯賽英國時間周二起復賽,每仗賽前有一分鐘默哀、球場下半旗及奏國歌,以及球員臂纏黑紗,以悼英女王伊利沙伯二世離世。英超則未公布本周賽事安排。

This is one of the most difficult statements I have ever had to write - and it is one which I hoped I would not need to do for many years. I am devastated that my time at Chelsea has come to an end. pic.twitter.com/0TTlUOjWDx— Thomas Tuchel (@TTuchelofficial) September 11, 2022