歐聯︱羅拔臣掛彩利物浦傷兵增至9人　熱刺孫興慜無懼7仗「食白果」 (21:24)

利物浦開咧前後傷兵不斷，中場一度成為重災區，在英超6戰只得9分排第7外，上場歐聯首戰更作客以1：4慘負拿玻里，今日再有蘇格蘭國腳安德魯羅拔臣，疑因膝傷致無緣碰阿積士，使隊內「十字軍」增至9人，料其左後防位置會由森美卡斯頂上。28歲的羅拔臣今季各項賽事上陣8次無入球，但在3仗交出3次助攻下，「紅軍」都能勝出。

D組熱刺將作客對士砵亭，30歲的韓國隊前鋒孫興慜今季7次披甲未開齋，這名去季英超神射手坦言自己運滯外，也歸咎臨門一腳處理得差，卻又說：「入球機會是有的，否則我便應感到憂慮。令我安心的是，球隊職球員和球迷都一直支持我，相信只要打破入球荒，便可重拾信心，入球亦會隨之而來。」同組馬賽將迎戰客軍法蘭克福時，勢有上仗停賽的阿歷斯山齊士復出攻堅。「山神」今夏由國際米蘭來投，已在法甲上陣6次入4球。

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