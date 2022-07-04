銀牌首圈｜傑志新季首擊大勝港會 下半場轟5球 明加索夫梅開二度顯功架 (17:57)

傑志上月到日本戰畢亞冠盃16強後，今午在旺角大球場出戰今季首仗，在銀牌首圈對港會，在中秋節翌日公眾假期下有1505人入場。「藍鳥」3大外援「黑山伊巴」丹恩奴域及土庫曼國腳明加索夫先列後備，西班牙籍中場巴爾拿未列大軍名單，由晉峰加盟的佐敦布朗首披傑志球衣任正選左閘。

傑志在上半場佔盡控球權不乏攻門，右翼潘沛軒頻頻邊路突破，以及中場米基爾多次入楔攻門，當中在14分鐘一次組織破網因越位被判「詐糊」。上半場互無紀錄後，傑志在下半場隨即「撳掣」，在兩分鐘內連入兩球。先是中場查理史葛在51分鐘施冷箭，港會門將費查接球甩手溜入網窩，入球後這名英籍曼聯青訓產品雙手指天，賽後稱是為悼念英女王伊利沙伯二世日前離世。1分鐘後米基爾接應角球頭槌再下一城，火速領先2：0。藍鳥及後陸續換入明加索夫及丹恩奴域，其中前者首在本地賽事上陣即大發神威，在3分鐘內梅開二度，這名30歲土庫曼隊鋒將先在79分鐘射入精彩熨射，再於81分鐘快隊友丹恩奴域一步、接應傳中撞射得手，加上羅拔圖完場前接應鄭展龍的角球頭槌埋齋，傑志新季首擊即大勝5：0，晉身下月22日的銀牌8強將大戰冠忠南區。

傑志主教練朱志光表示，受是日天氣炎熱影響，球隊在下半場才漸入局，「球員闊別旺角場比賽都好耐，入局是較慢，所以上半場主導比賽也取不到入球」。被問到兩大外援先列後備，以及巴爾拿未入名單，朱sir解釋有眾多外援下，唯有在個別賽事做輪換，「每個球員都有機會做後備。明加索夫技術很好，在傑志會發揮到一定作用」。

在兩名左路港將安永佳及陳晉一外流後，會長伍健早前透露將會羅致新左路外援，朱志光今日僅確認球隊或會簽「一至兩個」新兵，包括進攻球員。至於亞冠盃時涉及的球隊紀律問題，朱sir只稱交由老闆處理，「目前操練仍如常」。

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