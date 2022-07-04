美網︱艾卡拉斯封王兼膺世一　拿度信對方錦標陸續有來　教練：目標30「貫」 (17:15)

艾卡拉斯與魯迪今仗的勝方，將取俄羅斯的丹尼麥維迪夫成為男單一哥，最終決賽新丁艾卡拉斯在關鍵的第3盤末發揮更穩定，在最後一個發球局改用發球上網戰術，救回兩個破發分，並決勝局大勝7：1，第4盤再贏6：3，以盤數3：1勝出，成為自1973年設立網球排名制度以來，第28位男單世界第一球手，亦是最年輕一位。19歲零4個月的他艾卡拉斯，較澳洲名宿曉域2001年贏美網時年輕1年零5個月。他在賽後哭道：「這是我打網球開始夢寐以求的事，為此努力多時，不會忘記這特別的時刻。」

隨費達拿、拿度及佐高域等受傷患困擾，不再壟斷男單比賽，特薛斯柏斯等中生代球手發展不如預期，傳媒普遍看好艾卡拉斯、意大利的史拿等新星可直接從三巨頭接棒，不少外媒頭版更以「新王」形容艾卡拉斯。拿度亦在網上發文祝賀稱：「大滿貫與世界第一是你生涯的首個高潮，亦陸續有來。」另一名西班牙前一哥、艾卡拉斯的教練費里路，近日更相信徒弟可突破前輩22個大滿貫的佳績：「我期望他贏到30次，機會不小，關鍵是保持謙卑。」

艾卡拉斯之前3仗均苦戰5盤險勝，今屆賽事累積比賽23小時39分鐘，超越2018溫布頓錦標賽亞軍奇雲安達臣的紀錄，他承認「是有一點疲態」，但仍可專注擊球跑動。落敗的魯迪則會升上世界第2，賽後感嘆無法抗衡艾卡拉斯的攻勢，但對自己在今屆賽事有突破，展示在硬地場的潛力感到高興。

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