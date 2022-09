美網︱艾卡拉斯封王兼膺世一　拿度信對方錦標陸續有來　教練：目標30「貫」 (17:15)

艾卡拉斯與魯迪今仗的勝方,將取俄羅斯的丹尼麥維迪夫成為男單一哥,最終決賽新丁艾卡拉斯在關鍵的第3盤末發揮更穩定,在最後一個發球局改用發球上網戰術,救回兩個破發分,並決勝局大勝7:1,第4盤再贏6:3,以盤數3:1勝出,成為自1973年設立網球排名制度以來,第28位男單世界第一球手,亦是最年輕一位。19歲零4個月的他艾卡拉斯,較澳洲名宿曉域2001年贏美網時年輕1年零5個月。他在賽後哭道:「這是我打網球開始夢寐以求的事,為此努力多時,不會忘記這特別的時刻。」

隨費達拿、拿度及佐高域等受傷患困擾,不再壟斷男單比賽,特薛斯柏斯等中生代球手發展不如預期,傳媒普遍看好艾卡拉斯、意大利的史拿等新星可直接從三巨頭接棒,不少外媒頭版更以「新王」形容艾卡拉斯。拿度亦在網上發文祝賀稱:「大滿貫與世界第一是你生涯的首個高潮,亦陸續有來。」另一名西班牙前一哥、艾卡拉斯的教練費里路,近日更相信徒弟可突破前輩22個大滿貫的佳績:「我期望他贏到30次,機會不小,關鍵是保持謙卑。」

艾卡拉斯之前3仗均苦戰5盤險勝,今屆賽事累積比賽23小時39分鐘,超越2018溫布頓錦標賽亞軍奇雲安達臣的紀錄,他承認「是有一點疲態」,但仍可專注擊球跑動。落敗的魯迪則會升上世界第2,賽後感嘆無法抗衡艾卡拉斯的攻勢,但對自己在今屆賽事有突破,展示在硬地場的潛力感到高興。

Felicidades @carlosalcaraz por tu primer Grand Slam y por el número 1 que es el colofón a tu primera gran temporada que estoy seguro serán muchas más! 👏🏻

Great effort @CasperRuud98 !very proud of you! Tough luck today but amazing tournament and season! Keep going!— Rafa Nadal (@RafaelNadal) September 11, 2022