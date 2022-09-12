意甲｜祖雲達斯絕殺遭推翻惹爭議　艾歷尼被逐促麾下放眼歐聯 (16:29)

主場出擊的祖雲達斯是役續有杜辛華荷域等主力掛帥，迪馬利亞及保羅普巴則續因傷缺陣。作客的沙蘭力坦拿開賽18分鐘便憑簡達華先開紀錄，完半場補時階段更有新兵比亞迪克主射12碼得手，領軍以2：0領先。換邊後「斑馬兵」重整旗鼓，先有基爾臣比爾馬在51分鐘「破蛋」，戰至補時3分鐘再有邦路斯建功扳平。後備入替的米利克其後接應角球攻勢頭槌破網，但球證翻看VAR後裁定因邦路斯越位而入球無效，兩軍最終以2：2握手言和。祖雲賽後6戰10分位列第8，作客不敗的沙蘭力坦拿則得7分排第10。

米利克「食詐糊」賽後在網上引起熱議，這名波蘭國腳建功後脫去球衣慶祝兩黃一紅被逐，而球證翻看VAR期間，兩軍職球員亦發生衝突，祖雲達斯的古達度及沙蘭力坦拿後衛法斯奧均被逐。賽後有球迷上載片段，顯示客軍中場簡達華在米利克建功前，比被指越位的邦路斯更近龍門，質疑VAR誤判。同樣因與對手衝突被逐的祖雲主帥艾歷尼，亦稱球隊再次成為受害者，「我們今季不止一次因VAR失分，但球員今場也只有20分鐘的出色發揮，取得入球後便停滯不前。我只想看見球員在落後時如何組織反攻，但明顯他們的表現並不符預期。現在我們要做的，就是備戰下仗對賓菲加的賽事」。邦路斯則稱自己未有參與進攻，因此無論簡達華在任何位置，隊友米利克的入球亦應有效。

另外，拉素昨於主場憑恩莫比尼及路爾斯阿拔圖各建一功，主場以2：0輕取維羅納。疑與對手助教罵戰並向對方舉中指的拉素主帥沙利，喜見球隊兼顧歐戰下仍有出色表現，「要同時出戰歐戰並非容易，與維羅納這樣的對手交鋒需要耐性，尤其是他們有近25次犯規，要應付他們並不容易」。

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