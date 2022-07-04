F1︱韋斯塔本意國後上掄元　最快下站提前衛冕　法拉利主場再戰術出錯失冠 (23:13)

韋斯塔本因今站換內燃機引擎，今晚第7名起步，但首圈已進佔前三。雅士頓馬田的維迪第12圈拋錨退賽，陸奇尼決定此時換胎，成為賽事轉捩點。其法拉利戰車未能控制輪胎損耗，令他第34圈再入維修站，落後於韋斯塔本。後者在麥拿侖車手列斯亞度壞車，由安全車帶領下先衝線，今季15戰11勝，總成績拋離陸奇尼116分。若韋斯塔本在3星期後的新加坡站奪標，而陸奇尼未能打入前八、隊友佩雷斯排第5或更後，便會提前5站衛冕世界冠軍。

兩項方程式梯級賽則同在意大利站決出冠軍，杜哥維治雖在F2的衝刺賽首圈遇意外退賽，但趁主要對手普沙爾亦無分落袋，提前3場贏得總冠軍，但這名巴西車手非F1車隊青訓，料只能轉戰其他賽事。上演煞科戰的F3則由阿爾派法籍青訓車手域陀馬田斯5分險勝今站冠軍馬隆尼。

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