美網︱施維雅達首封后　歸功技術調整撇低潮　賽會獎盃放提拉米蘇製驚喜 (21:13)

施維雅達首盤第一發球成功率達九成，表現幾近無懈可擊下先贏6：2，即使次盤兩度領先破發下被逼至決勝局，但仍贏細分7：5，擊敗5號種子查比雅，近10次出戰決賽全勝。美網賽會在頒獎禮就為她送上驚喜，在獎盃內收藏其最愛的意大利芝士餅（提拉米蘇），令她在記者會中開懷大笑。

21歲的施維雅達之前兩次大滿貫錦標，均來自法國公開賽，季初的37連勝走勢亦大部分來自泥地賽，之後在溫布頓錦標賽，以至美網前的兩項硬地賽均早早出局，令人關注擅守的她，能否征服較快的場地。這名波蘭籍球手稱為此有下過苦功：「開始做細節調整，擊球時還是需要很刻意，因而時常失誤，但我今日沒想太多技術層面的事，因為我已為此練習了4星期，可以很自由發揮。而有別於在慢的場地作底線拉鋸，我也要接受有時放手一搏。」至於28歲的查比雅今年兩度決賽落敗，稱希望下次決賽如自己生涯一樣，不介意大器晚成。

另外，混雙冠軍由4號種子皮亞斯/珊達絲，這兩名澳洲球手均是首次在大滿貫混雙奪標。

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