港超︱流浪挫大埔晉銀牌8強 林衍廷再違紀被罰無限期停賽 李輝立：可能終止合約 (18:53)

高級組銀牌上兩季因應疫情分別取消及停辦，今午於旺角大球場展開首圈，有1202人入場，流浪今仗有隊長中場林嘉緯及港足代表余在言於賽前操練受傷缺陣。至於林衍廷近日被網上片段揭發踢石地聯賽、以及犯規領紅後將球衣丟向球證引熱議，在賽前被流浪紀律處分，今仗未列入大軍，但有入場到觀眾席觀賽。

上半場雙方互有攻勢，流浪先有盧均宜的射門被今仗首為大埔把關的謝家榮擋出，及後中堅林遼太及前鋒林學曦的頭槌先後分別中柱及中楣；大埔則有倒戈的鄭子森兩度射門，但未能射破流浪門將梁興傑的十指關，半場互無紀錄。

大埔換邊後換入港將鍾偉強，但戰至67分鐘被流浪後備入替的法蘭度打破僵局。流浪於84分鐘由祖連奴再下一城，以2：1擊敗完場前由中堅加比爾「破蛋」的大埔，率先晉身下月23日的8強，將鬥香港U23。

流浪賽前在球會專頁兩度發聲明，表示在上周五收到報告及投訴，證實林衍廷曾參與未經球會批准的足球比賽，違反球隊紀律守則，領導層責成管理層嚴肅處理事件，決定暫停球員參與球隊所有活動以作懲罰，及向受事件影響團體及人士致歉。總監李輝立在聲明稱，「球隊紀律比成績重要」，因此在賽前處理事件。

今次並非林衍廷首次違紀，這名22歲閘衛去年10月底代表港足U23到日本出戰U23亞洲盃外圍賽時，被揭賽後在酒店醉酒鬧事，以及違反防疫，最終他與謝家榮在內至少13名球員，被罰停召港隊一年，林及謝再追加罰款6000元。

流浪教練賴嘉輝表示，林衍廷已承認錯誤，惟球會有責任教導球員，故暫時會罰對方無限期停賽，直至球隊滿意其各方面行為，才會給他再次上陣，「希望這段時間他能好好反省，若再一意孤行不能改善脾氣，不排除會繼續不起用他。無論是否踢波，他出外的行為舉止都重要，每做一件事都隨時影響到球會」。他補充，林衍廷仍年輕，球會絕對不會抹殺球員機會，他目前雖不會隨一隊操練，仍會獨自訓練或貶至到青年軍跟操，「其實上次他代表港隊違紀時已給予一次機會，但今次直接影響到球會聲譽，我們一定要正視處理，停薪與否高層仍要商量」。

至於連同今仗姚浩明完場前挑釁對手在內，流浪開季接二連三有球員領牌，包括祖連奴在首仗對理文報復犯規領紅被逐，賴嘉輝認為「姚明」或受此前被撞爆頭見紅所致，認同球員或興奮過頭，需要克制，「球隊今季給不少壓力球員，希望做點成績出來，由以往弱旅到現在有能力挑戰前列時，球員這個樽頸位要拿捏得好，一定要承受壓力」。大埔主教練李恆匯賽後也稱，不解球員輸波後要被對手挑釁，又承認麾下欠港超經驗，但相信經磨練後遲早可取得今季首勝。

李輝立向本報補充說，林衍廷「真係好波」，也不想糟蹋球員能力，但稱會視乎公眾反應如何，若持續有負面消息有可能會終止其合約，「我們曾經嘗試救3個壞孩子（卓耀國、黎洛賢、劉卓軒），救唔到無得好講。林衍廷唔算好壞，但唔珍惜自己都無得好講」。

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