網球︱黃澤林正式踏上成年組　冀盡快重返大滿貫舞台　周末為港戰台維斯盃 (17:56)

黃澤林回顧這躺美網之行時，認為自己已「搏盡」，坦言昨落敗後相當失落。他指與歐洲冠軍拜利（Gilles Arnaud Bailly）戰至決勝盤，局分上也相當接近，有發揮到自己在硬地場的發球優勢，至於先勝一盤反負的原因，他說：「其中一個關鍵是不夠放，緊張的時候不夠膽起手，反而失分更多。在成年組賽事，我要時常提醒自己這一點。」對於自己與成年組球員的差距，Coleman認為自己體格仍要更強壯，「才頂得住來球」。

黃澤林今日已啟程赴台灣，與港隊會合，準備本周末對中華台北隊的台維斯盃世界二組首圈比賽，料自己會與對方頭號單打、世界排名184位的吳東霖交手，預料將相當難應付。世界排名暫列1020位的Coleman，之後會轉戰越南等地的成年組比賽，相信自己在部分比賽若取佳績的話，仍可完成年初設下的目標，打入世界前350位，而明年則會以打入亞運為目標，亦希望在職業賽場初嘗冠軍滋味，爭取較大型比賽的外卡席位，最終以成年球員身份，重踏大滿貫舞台。

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另一方面，今晨上演的青年組女單比賽，封后的艾娜（Alexandra Eala）寫下菲律賓網球壇新一頁，而她與黃澤林同於西班牙拿度學校受訓。Coleman指自己亦感到鼓舞，期望之後在學院與更多成年球手對練，更容易摸索對手球路。明早的男單決賽分子卡斯柏魯迪亦同是拿度門生，但Coleman就看好其對手卡路士艾卡拉斯會在這場新天王之戰取勝，榮登世界第一。

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