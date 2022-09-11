西甲｜巴塞作客卡迪斯展人性光輝　無分敵我拯救心臟病發球迷 (19:26)

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巴塞昨仗半場與卡迪斯互交白卷，換邊後憑今夏屢傳加盟曼聯的荷蘭隊中場法蘭基迪莊建功打破僵局。射手羅拔利雲度夫斯基在65分鐘破網，今季各項賽事6仗攻入9球，追平華倫西亞名宿戴亞迪在1976年創下的西甲新兵紀錄。據西班牙傳媒報道，戰至85分鐘，看台上有球迷疑心臟病發暈倒，卡迪斯門將謝利馬斯列迪斯馬協助運送除顫器至場邊予工作人員，中場荷西馬利則協助運送擔架；巴塞後衛阿拿奧祖則在場內祈禱，祈求吉人天相，兩軍職球員亦憂心忡忡。

賽事最終暫停約55分鐘後重啟，巴塞最終再憑安素法迪及奧士文尼斯迪比利各建一功，作客以4：0大勝卡迪斯，開季5戰4勝1和續不敗。卡迪斯主席維斯簡奴賽後確認，暈倒的球迷在急救後無恙並隨即送院。利雲度夫斯基則在社交網上載巴塞職員將除顫器拋予列迪斯馬的照片，並稱「今夜不止是足球」。

另外，巴塞早前指包括昨仗建功的迪莊等4將，在簽下新合約時部分條款違法。球會前主席巴杜姆昨再就此發表聲明，稱合約經部分跨國會計師事務所，以及球會及西甲法律部門調查後，均未有發現違規行為。

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