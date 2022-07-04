NBA︱真路比利登上名人堂　感激昔日馬刺戰友　美斯隔空致敬 (17:36)

45歲的真路比利在1995年於家鄉出道，至1999年參加NBA選秀會獲聖安東尼奧馬刺於第二輪第57位選中，及後先到歐洲搵食磨練的他，終在2002年獲馬刺簽下合約，正式登陸NBA。此後在馬刺效力長達16年的他，與好拍檔鄧肯及柏加組成的「鐵三角」協助球隊拿下4座總冠軍，個人亦兩次入選全明星賽，並於2008年獲膺年度最佳第六人。國際賽方面，他曾帶領阿根廷隊在2004年雅典奧運4強擊敗美國隊，最終奪冠而回，為南美籃球界寫下歷史。而2008年北京奧運他亦助球隊再摘一面銅牌。

如今已退役六載的真路比利，成為史上首名生涯以後備身分上陣為主的球員，入圍籃球壇最高榮譽的奈史密斯名人堂。他於致辭時表示：「這段職業生涯，我經歷過許多勝利、失敗，結識了許多朋友，有過許多彌足珍貴的經驗，我想我必須謝謝這些人。首先是普波域治（馬刺主教練），你對我和我的家人是如此的重要，不論場內或場外，再多言語都無法表達我對你的感謝。接下來，是坐在我身旁的這個男人（引薦人鄧肯），籃球史上最頂尖球員之一，也是最棒的隊友。鄧肯，我從你身上學到很多，如何領導球隊、在場內外如何以身作則，謝謝你！最後是柏加，我們總是將球隊放在首位，從未將個人榮辱放在團隊成敗之前，我們總是知道什麼時候是我的時刻、什麼時候該你發揮、什麼時候輪到他（鄧肯）表現，我們總是能把任務完成得很好，很榮幸和你共事。」

此外，阿根廷足壇巨星美斯昨在代表巴黎聖日耳門（PSG）戰畢法甲聯賽後，亦不忘向真路比利致敬道：「恭喜他成為名人堂的一員，絕對是實至名歸。我曾聽過一名記者形容『真路比利是籃球界的美斯』，這讓我無比自豪。事實上，他們也應稱呼我為『足球界的真路比利』。」

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